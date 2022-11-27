"Він може стати наступним Мессі": легенда Баварії виділив особливого гравця у збірній Німеччини
12:32 - Читать на русском
Чемпіон світу та Європи Лотар Маттеус поділився думками щодо майбутнього півзахисника мюнхенців Джамала Мусіали.
"Він може стати наступним Мессі. Слідкуйте за ним. Він – чудовий гравець, і я зараз кажу навіть не про його успіхи в Баварії.
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Він хлопець, який на 100% зосереджений на футболі. Він не відволікається. Він дуже професійний, дуже розумний, захоплений грою. Я став його великим шанувальником ще кілька років тому, коли вперше побачив його", – цитує Маттеуса Marca.
Нагадаємо, 19-річний Мусіала провів вже 18 матчів за національну збірну Німеччини (1 гол). Transfermarkt оцінює його у 100 млн євро.
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