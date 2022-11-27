"Он может стать следующим Месси. Следите за ним. Он – отличный игрок, и я сейчас говорю даже не о его успехах в Баварии.

Месси установил уникальный рекорд чемпионатов мира в матче с Мексикой

Он парень, который на 100% сосредоточен на футболе. Он не отвлекается. Он очень профессиональный, очень умный, увлеченный игрой. Я стал его большим поклонником еще несколько лет назад, когда впервые увидел его", – цитирует Маттеуса Marca.

Напомним, 19-летний Мусиала провел уже 18 матчей за национальную сборную Германии (1 гол). Transfermarkt оценивает его в 100 млн евро.

Испания – Германия: анонс матча ЧМ-2022