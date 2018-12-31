"Він досі не отримав "Золотий м'яч" – це ганьба", – Буффон розповів, як мотивує Неймара

Воротар Парі Сен-Жермен Джанлуїджі Буффон оцінив талант нападників паризької команди Киліана Мбаппе і Неймара.

"Я грав з багатьма чемпіонами, і в ПСЖ вони теж є. Мбаппе і Неймар саме з цієї когорти гравців. Якщо природа дала неймовірні здібності, ти не повинен задовольнятися статусом "один з багатьох".

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Я говорю Неймару, що той факт, що він досі не отримав "Золотий м'яч", – це ганьба, яка повинна його дратувати. У нього і Мбаппе є неймовірний талант, і вони здатні домінувати в світі протягом 10 років. Але все це починається з того, що у них в голові", – цитує Буффона Corriere della sera.

Нагадаємо, володарем "Золотого м'яча" за підсумками 2018 року став півзахисник Реала Лука Модріч. Мбаппе зайняв четверте місце в голосуванні, а Неймар не потрапив навіть до першої десятки.

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