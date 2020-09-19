У рамках 2-го туру Ла Ліги Ейбар на виїзді поступився Вільяреалу. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 2-й тур

Вільяреал – Ейбар – 2:1

Голи: Морено, 63, Алькасер, 71 – Кіке, 50

Хетафе – Осасуна – початок о 19:30

Сельта – Валенсія – початок о 22:00

Господарі відкрили рахунок вже на 10-й хвилині завдяки голу Жерара Морено, але після перегляду VAR на предмет офсайду його було скасовано. Більше гострих моментів у першому таймі не відбулось і команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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По перерві Кіке Гарсія отримав чудову розрізну від Еспозіто, вийшов віч-на-віч із голкіпером, обіграв його та пробив у порожні ворота. А на 63-й Жерар Морено таки зумів забити і зрівняти рахунок. Він низом пробив з меж карного майданчика у лівий кут воріт. Трохи згодом, на 71-й Пако Алькасер обіграв захисника у штрафному майданчику і пробив поміж ніг голкіперу. Зрештою, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Вільяреала – 2:1.

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