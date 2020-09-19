Керманич "блаугранас" сповістив хавбека, що той не входить у його плани. Про це журналіст RAC1 Жерар Ромеро написав у своєму твіттері.

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Пуч, на думку нідерландського фахівця, не підходить під систему гри, яку він прагне застосувати на Камп Ноу. Задля місця в основі таланту потрібно виграти конкуренцію відразу в кількох зіркових виконавців. Тепер, вочевидь, Пуч шукатиме новий клуб, хоча раніше керівництво каталонців надало йому статус недоторканного гравця.

У сезоні 2019/20 Рікард Пуч провів 12 матчів в усіх турнірах, у яких оформив 2 результативні передачі.

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