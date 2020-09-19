Чемпіонат Іспанії 2020/21, 2-й тур

Вильяреал – Эйбар – 2:1

Голы: Морено, 63, Алькасер, 71 – Кике, 50

Хетафе – Осасуна – 1:0

Гол: Мата, 54

Сельта – Валенсия – начало в 22:00

Хозяева открыли счет уже на 10-й минуте благодаря голу Жерара Морено, но после просмотра VAR на предмет офсайда был отменен. Более острых моментов в первом тайме не произошло и команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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После перерыва Кике Гарсия получил прекрасную разрезную от Эспозито, вышел один на один с голкипером, обыграл его и пробил в пустые ворота. А на 63-й Жерар Морено сумел забить и сравнять счет. Он низом пробил из пределов штрафной в левый угол ворот. Чуть позже, на 71-й Пако Алькасер обыграл защитника в штрафной и пробил между ног голкиперу. В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу Вильярреала – 2:1.

Хетафе принимал Осасуну. Первая половина встречи была очень скучной – ни одного удара в створ ворот. Во втором тайме ситуация не изменилась и количество моментов не увеличилось. На 54-й счет сумел открыть Хайме Мата. Он получил передачу от Максимовича прямо перед воротами и мгновенно пробил под перекладину. Это был единственный заслуживающий внимания момент в матче. Памплонцы пытались выйти в атаку, однако до конца матча приблизиться к штрафной соперников не смогли. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Хетафе – 1:0.

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