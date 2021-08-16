Вільяреал і Гранада в рамках матчу 1-го туру Ла Ліги голів не забивали. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 1-й тур

Вільяреал – Гранада – 0:0

Вилучення: Фойт, 83 (Вільяреал, друга жовта)

Ельче – Атлетік – початок о 23:00

Програму 1-го туру в Іспанії закривав матч між Вільяреалом та Гранадою. Перший тайм зустрічі пройшов за цілковитого домінування левантійців – підопічні Унаї Емері завдали 10 ударів, дозволивши провести по власних воротах лишень два постріли. Тричі господарі влучили у площину, ще кілька разів м'яч пролетів поруч з каркасом, але відкрити рахунок так і не вдалося.

В другому таймі було вже не так весело. Вболівальники побачили всього 6 ударів (по 3 на команду). Особливої гостроти всі ці моменти не несли (за виключенням пострілу Жерара Морено на 90-й хвилині), а на 83-й хвилині Вільяреал взагалі надірвався, залишившись у меншості – другу жовту картку отримав Фойт. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.