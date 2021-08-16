В рамках программы дня в испанском первенстве Вильярреал и Гранада голов не забивали. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2021/22, 1-й тур

Вильярреал – Гранада – 0:0

Удаление: Фойт, 83 (Вильярреал, вторая желтая)

Эльче – Атлетик – начало в 23:00

Программу 1-го тура в Испании закрывал матч между Вильярреалом и Гранадой. Первый тайм встречи прошел при полном доминировании левантийцев – подопечные Унаи Эмери нанесли 10 ударов, позволив провести по своим воротам только два выстрела. Трижды хозяева попали в створ, ещё несколько раз мяч пролетел рядом с каркасом, но открыть счёт так и не удалось.

Во втором тайме было уже не так и весело. Болельщики увидели всего 6 ударов (по 3 на команду). Особую остроту все эти моменты не несли (исключая выстрел Жерара Морено на 90-й минуте), а на 83-й минуте Вильярреал вообще надорвался, оставшись в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил Фойт. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.