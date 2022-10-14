Верес вышел вперед уже на 5-й минуте. Кучеров выполнил роскошный заброс с центра поля, а Дахновский обыграл Бандуру и закатил мяч в пустые ворота. Минай упустил несколько своих моментов, отложив вопрос спасения на второй тайм.

Верес расписал ничью с Минаем и поднялся на четвёртую позицию в УПЛ

Удачной для закарпатцев оказалась 64 минута, на которой Вишневский пробил в левый угол после остроумной передачи Твердохлеба пятой. Счет 1:1 продержался до финального свистка, хотя Вересу пришлось провести несколько секунд в меньшинстве. Геннадий Пасич пытался "рисовать" пенальти и получил вторую желтую за симуляцию.