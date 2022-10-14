Удаление за симуляцию в видеообзоре матча Минай – Верес – 1:1
15:47 - Читати українською
Минай и Верес расписали ничью в стартовом матче 7-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Геннадий Пасич 90+5’
90+5’ Геннадий Пасич
Верес вышел вперед уже на 5-й минуте. Кучеров выполнил роскошный заброс с центра поля, а Дахновский обыграл Бандуру и закатил мяч в пустые ворота. Минай упустил несколько своих моментов, отложив вопрос спасения на второй тайм.
Верес расписал ничью с Минаем и поднялся на четвёртую позицию в УПЛ
Удачной для закарпатцев оказалась 64 минута, на которой Вишневский пробил в левый угол после остроумной передачи Твердохлеба пятой. Счет 1:1 продержался до финального свистка, хотя Вересу пришлось провести несколько секунд в меньшинстве. Геннадий Пасич пытался "рисовать" пенальти и получил вторую желтую за симуляцию.
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