Чехи з двома українцями на борту на власному полі не змогли вистояти проти нідерландців. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Славія могла виходити вперед вже на першій хвилині – Сор цілив у ближній кут, але кіпер врятував. У наступній атаці забив Фейєнорд – довгим пасом була відрізана вся оборона чехів, Качараба не зумів наздогнати Дессера, якому вдалось поцілити у дальній кут.

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На 14-й хвилині начудили вже нідерландці – пас захисника голкіпера був настільки слабким, що м'яч спокійнісінько підхопив Траоре і відновив статус-кво. По перерві воротар Славії "віддав борг" супернику, створивши ще жахливійший фейл – він просто відпасував на Дессера, який оформив дубль.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Фейєнорд організував класну атаку, кожен з гравців відпрацював до кінця плюс чергова помилка кіпера – і пражани знову були покарані. За десять хвилин до завершення матчу нідерландці могли ставити крапку, вийшовши сам на сам, але цього разу воротар був на висоті. Вже у доданий час Качараба на підступах до штрафного скосив суперника і побачив червоне світло за фол останньої надії.

Як наслідок, поразка за сумою двох матчів 4:6 і далі йде Фейєнорд.

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