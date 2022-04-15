Чехи с двумя украинцами на борту на своем поле не смогли выстоять против нидерландцев. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Славия могла выходить вперед уже на первой минуте – Сор целился в ближний угол, но кипер спас. В следующей атаке забил Фейеноорд – длинным пасом была отрезана вся оборона чехов, Качараба не сумел догнать Дессера, которому удалось попасть в дальний угол.

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На 14-й минуте начудили уже нидерландцы – пас защитника голкипера был настолько слабым, что мяч спокойно перехватил Траоре и восстановил статус-кво. После перерыва вратарь Славии "отдал долг" сопернику, сотворив еще более ужасный фейл – он просто отпасовал на Дессера, который оформил дубль.

В середине второй сорокапятиминутки Фейеноорд организовал классную атаку, каждый из игроков отработал до конца плюс очередная ошибка кипера – и чехи снова были наказаны. За десять минут до завершения матча нидерландцы могли ставить точку, выйдя один на один, но на этот раз вратарь был на высоте. Уже в добавленное время Качараба на подступах к штрафной скосил соперника и увидел красный свет за фол последней надежды.

Как следствие, поражение по сумме двух матчей 4:6 и дальше идет Фейеноорд.

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