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Вілшер не допоможе Вест Хему в поточному сезоні

11:00 165 Читать на русском
Вілшер не допоможе Вест Хему в поточному сезоні
Джек Вілшер / Фото ФК Вест Хем

Хавбек Вест Хема Джек Вілшер вилетів до кінця сезону.

Джек Вілшер пробуде у лазареті до завершення поточного сезону, повідомляє The Sun.

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27-річний хавбек зазнав травми ще 1 грудня в матчі проти Ньюкасла. Лікарі діагностували у Джека пошкодження голеностопу.

Нагадаємо, протягом своєї кар'єри півзахисник часто страждав від травм.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Вілшер провів лише 5 матчів, в яких відзначився асистом.

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Теги
Англія Джек Вілшер Джек Вілшер Вест Хем Вест Хем
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