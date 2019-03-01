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Уилшир не поможет Вест Хэму в текущем сезоне

11:06 19 Читати українською
Уилшир не поможет Вест Хэму в текущем сезоне
Джек Уилшир / Фото ФК Вест Хэм

Хавбек Вест Хэма Джек Уилшир вылетел до конца сезона.

Джек Уилшир пробудет в лазарете до конца текущего сезона, сообщает The Sun.

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27-летний хавбек получил травму еще 1 декабря в матче против Ньюкасла. Врачи диагностировали у Джека повреждение голеностопа.

Напомним, в течение своей карьеры полузащитник часто страдал от травм.

В текущем сезоне чемпионата Англии Уилшир провел всего 5 матчей, в которых отметился ассистом.

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Теги
Англия Джек Уилшир Джек Уилшир Вест Хэм Вест Хэм
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