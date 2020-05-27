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Виллиан покинет Челси – экс-звезда Шахтера выбирает между двумя грандами АПЛ

21:01 172 Читати українською
Виллиан покинет Челси – экс-звезда Шахтера выбирает между двумя грандами АПЛ
Виллиан / Фото Instagram

Хавбек Челси Виллиан имеет роскошные шансы продолжить карьеру в Лондоне.

Арсенал и Тоттенхэм мечтают подписать Виллиана, сообщает The Sun.

Виллиан пожаловался на условия нового контракта от Челси

Действующий контракт Виллиана с Челси теряет свою силу после завершения нынешнего сезона, а относительно нового соглашения – стороны так и не договорились. Из-за финансовых трудностей, вызванных коронавирусом, "канониры" и "шпоры" в восторге от возможности бесплатного подписания звездного бразильца.

Напомним, Виллиан провел в Челси 7 лет, перейдя с Анжи за 35 млн евро. В текущем сезоне бразилец забил 7 голов и 6 раз ассистировал партнерам. В составе донецкого Шахтера выиграл Кубок УЕФА 2008/09.

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