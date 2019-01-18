Віллем ІІ замінив форварда Динамо Соля одразу двома гравцями та ефектно їх представив

Віллем ІІ підсилився одразу двома гравцями після продажу Франа Соля в Динамо.

Керівництво Віллем ІІ орендувало у німецького Бохума хабека Вангеліса Павлідіса до кінця нинішнього сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

Cоль – 2-й іспанець і 8-й найдорожчий центрфорвард для Динамо, кияни заплатили майже половину його ринкової вартості

До нідерландської команди долучиться також нападник Маріос Врусай, якого Віллем ІІ орендував у Олімпіакоса на 18 місяців.

Напередодні нідерландці попрощались із Фран Солем, який перейшов у Динамо. Парадоксально, що кияни найближчим часом зустрінуться із Бохумом та Олімпіакосом в рамках спарингу та Ліги Європи відповідно.

У своєму твіттері Віллем ІІ оригінально представив гравців відеороликом де готуються страви грецької кухні, позаяк саме цю країну представляють новачки.