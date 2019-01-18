toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Нідерланди
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ФРАН СОЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЕВАНТЕ - БАРСЕЛОНА

Віллем ІІ замінив форварда Динамо Соля одразу двома гравцями та ефектно їх представив

00:35 292 Читать на русском
Віллем ІІ замінив форварда Динамо Соля одразу двома гравцями та ефектно їх представив
Маріос Врусай та Вангеліс Павлідіс / Фото ФК Віллем ІІ

Віллем ІІ підсилився одразу двома гравцями після продажу Франа Соля в Динамо.

Керівництво Віллем ІІ орендувало у німецького Бохума хабека Вангеліса Павлідіса до кінця нинішнього сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

Cоль – 2-й іспанець і 8-й найдорожчий центрфорвард для Динамо, кияни заплатили майже половину його ринкової вартості

До нідерландської команди долучиться також нападник Маріос Врусай, якого Віллем ІІ орендував у Олімпіакоса на 18 місяців.

Напередодні нідерландці попрощались із Фран Солем, який перейшов у Динамо. Парадоксально, що кияни найближчим часом зустрінуться із Бохумом та Олімпіакосом в рамках спарингу та Ліги Європи відповідно.

У своєму твіттері Віллем ІІ оригінально представив гравців відеороликом де готуються страви грецької кухні, позаяк саме цю країну представляють новачки.

Теги
Трансфери Відеоновини Динамо Динамо Віллем ІІ Віллем ІІ Маріос Врусай Маріос Врусай Вангеліс Павлідіс Вангеліс Павлідіс Олімпіакос Олімпіакос Бохум Бохум Нідерланди
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
44
хв
Хоффенхайм
21:30
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук