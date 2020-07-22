Вихованець Шахтаря перейшов у російський клуб

Вінгер Богдан Коваленко підписав контракт з московським клубом Велес, повідомляє Матч-ТВ.

Екс-гравця збірної України з ганьбою звільнили з російського клубу

23-річний українець відтепер виступатиме в Олімп-ФНЛ, куди за підсумками минулого сезону пробився російський клуб (другий за силою дивізіон). Про терміни угоди не повідомляється.

Нагадаємо, Коваленко – вихованець Шахтаря. Професіональну кар'єру футболіста розпочав у 2015 році саме у донецькому клубі. Сезон 2017/18 провів у кіпрському Пафосі, звідки перейшов у чемпіонат Латвії, де встиг пограти у Ризі та Даугавпілсі. З липня 2019-го захищав кольори одеського Чорноморця. У березні цього року перейшов в ОПФК Черкащина, яку покинув 1 липня. Transfermarkt оцінює гравці у 50 тис євро.

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