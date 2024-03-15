Президент московського Торпедо Алєксандр Волнушкін розповів, що клуб наразі працює над тим, щоб оформити російський паспорт для 19-річного українця Руслана Червякова.

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"Ми працюємо над тим, щоб Руслан Червяков отримав російське громадянство та спортивне російське громадянство. Це дві різні складові. Чи вдасться завершити все до кінця сезону? Не готовий стверджувати. Це може стати на заваді роботі", – поділився Волнушкін в коментарі ТАРС.

Зазначимо, що Червяков – уродженець Дніпра. Він виступав у системах українських Дніпра, Шахтаря та Інгульця. Після повномасштабного вторгнення Руслан виїхав за кордон та у 2022–2023 роках грав за молодіжну команду португальського Жил Вісенте.

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