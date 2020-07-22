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Пластун заробив пенальті, але Гент поступився Ліону в товариському матчі

23:04 - Читать на русском
Пластун заробив пенальті, але Гент поступився Ліону в товариському матчі
Гент – Ліон – 2:3

Гент у товариському матчі поступився Ліону. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Гент – Ліон – 2:3

Голи: Н'янгбо, 34 (п), Де Брейн, 74 (п) – Екамбі, 21, Траоре, 42, Бард, 49

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Ліон, який готується до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса, проекзаменував Гент, для якого нинішній сезон давно завершений.

У стартовому складі бельгійців з'явився лише один із трьох українських легіонерів – Ігор Пластун. Саме завдяки зусиллям захисника Гент забив свій перший гол. Українець заробив пенальті, який чітко реалізував Н'янгбо.

Зрештою, клас Ліона дався взнаки – французи здобули перемогу з рахунком 3:2, дозволивши бельгійцям забити лише з пенальті (другий реалізував Де Брейн).

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Теги
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