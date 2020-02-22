Вихованець Барселони наїхав на клуб через трансферну політику

Вінгер Барселони Карлес Перес, який виступає за Рому на правах оренди, розкритикував "блаугранас" через свій відхід.

"Тренер сказав мені, що не розраховує на мене, тому що в атаці у нього багато гравців. Хоча мені сказали це за 10 днів до закриття вікна, тобто новий тренер вже був в команді певний час. Але Барселона – це моє минуле, а моє справжнє – в Ромі.

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Я не хочу сильно заглиблюватися в цю тему. Зрештою, я вдячний Барселоні за все. Все, що я знаю, я дізнався там, і завдяки ним я зміг опинитися в такому чудовому клубі, як Рома. Я думаю, що вони не дуже добре повели себе, але я все ж вдячний.

Я – хлопець, який повністю віддавався Барселоні з дитинства. Моєю мрією було дістатися до першої команди, і я досягнув цього, а тепер мене прибрали без причини. І це з урахуванням виступів, які я видавав. Вони багато говорять про кантеру, але в підсумку все роблять навпаки. У будь-якому випадку, у мене не залишилося поганого враження від Барселони", – поділився Перес у коментарі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, іспанець приєднався до Роми на правах оренди цієї зими. В поточному сезоні Перес дебютував за Барселону, провівши 12 матчів за каталонців та записавши до свого активу 2 голи та 3 асисти.

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