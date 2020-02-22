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Воспитанник Барселоны наехал на клуб из-за трансферной политики

13:31 37 Читати українською
Воспитанник Барселоны наехал на клуб из-за трансферной политики
Карлес Перес / фото из открытых источников

Вингер Барселоны Карлес Перес, выступающий за Рому на правах аренды, раскритиковал "блаугранас" из-за своего ухода.

"Тренер сказал мне, что не рассчитывает на меня, потому что в атаке у него много игроков. Хотя мне сказали это за 10 дней до закрытия окна, то есть новый тренер уже был в команде определенное время. Но Барселона – это мое прошлое, а мое настоящее – в Роме.

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Я не хочу сильно углубляться в эту тему. В конце концов, я благодарен Барселоне за все. Все, что я знаю, я узнал там, и благодаря ним я смог оказаться в таком замечательном клубе, как Рома. Я думаю, что они не очень хорошо повели себя, но я все же благодарен.

Я – парень, который полностью отдавался Барселоне с детства. Моей мечтой было добраться до первой команды, и я достиг этого, а теперь меня убрали без причины. И это с учетом выступлений, которые я выдавал. Они много говорят о кантеру, но в итоге все делают наоборот. В любом случае, у меня не осталось плохого впечатления от Барселоны", – поделился Перес в комментарии Mundo Deportivo.

Напомним, испанец присоединился к Роме на правах аренды этой зимой. В текущем сезоне Перес дебютировал за Барселону, проведя 12 матчей за каталонцев и записал в свой актив 2 гола и 3 ассиста.

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