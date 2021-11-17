Аргентина та Бразилія не змогли виявити сильнішого у поєдинку кваліфікації до чемпіонату світу-2022. Дивіться відео найцікавіших моментів матчу Аргентина – Бразилія на Футбол 24.

Перший гострий момент у класичному південноамериканському дербі створила Бразилія – Вінісіус втік від захисників, але спроба перекинути воротаря вийшла неточною. Через 2 хвилини Кунья ледь не створив шедевр, спробувавши забити з центру поля – вище поперечки.

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Перед перервою команди обмінялись дальніми пострілами – воротарі в обох випадках зіграли надійно. А у другому таймі міг забити Фред, але його удар на себе прийняла поперечка. Вінісіус створив класний момент для Пакета, знущально обігравши захисника "райдугою", проте Лукас пробив у захисника. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічию 0:0, яка принесла Аргентині путівку на ЧС-2022.