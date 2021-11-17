Аргентина и Бразилия не смогли выявить сильнейшего в поединке квалификации к чемпионату мира-2022. Смотрите видео самых интересных моментов матча Аргентина – Бразилия на Футбол 24.

Первый острый момент в классическом южноамериканском дерби создала Бразилия – Винисиус убежал от защитников, но попытка перебросить вратаря получилась неточной. Через 2 минуты Кунья чуть не сотворил шедевр, попытавшись забить из центра поля – выше перекладины.

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Перед перерывом команды обменялись дальними выстрелами – вратари в обоих случаях сыграли надежно. А во втором тайме мог забить Фред, но его удар на себя приняла поперечина. Винисиус создал классный момент для Пакета, издевательски обыграв защитника "радугой", однако Лукас пробил в защитника. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью 0:0, принесшую Аргентине путевку на ЧМ-2022.