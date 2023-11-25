"Кожен грає так, як дозволяє суперник. Маккабі – досвідчена, кваліфікована команда. Не дарма вона лідер у власному чемпіонаті. В них були проблеми перед першою грою, але зараз вони вже набрали темп. Плюс повернулися збірники. Кваліфікація гравців досить висока.

Маккабі Т-А – Зоря – 3:2 – відео голів та огляд матчу Ліги конференцій

Ми спробували, враховуючи нашу гру в обороні, стримати суперника. Сталося так, що це не вдалося нам зробити. Пропустили гол наприкінці першого тайму. Не увійшли в гри напочатку другої половини. Потім пропустили необовʼязковий другий мʼяч…

Але треба подякувати й хлопцям. Ті гравці, котрі вийшли на заміну та ті, хто був на полі – зуміли перелаштуватися, показати характер Зорі та боротися до кінця. Цей матч можна занести нам до активу за самовіддачу. Є претензії до майстерності, до гри на позиціях, по якімсь ще моментам, але претензій до бажання та характеру немає. Виграти цю гру ми не зуміли б, а ось зіграти внічию могли. Треба далі працювати. Є психологічний тиск, ігри в єврокубках – зовсім інше напруження. Тим не менш шанси є і ми будемо боротися до кінця.

Чого не вистачило, аби врятуватись у матчі? Радий за тих, хто вийшов на заміну. Їм вдалося освіжити гру. Плюс ті, хто був на полі також показали себе. Повторюся – кожен грає так, як дозволяє суперник. В нас були напівмоменти в першому таймі. Оборонялися в середньому блоці. Гра непередбачувана. Коли ситуація більш-менш стабілізувалася, ми повірили в себе та мали можливість зіграти внічию. Мені ця зустріч нагадала матч проти Фейєнорда, коли програвали 0:3, потім зуміли зрівняти рахунок, але на останніх хвилинах пропустили четвертий мʼяч.

Тішить те, що не дивлячись на ситуацію на полі, ми боремося до кінця. Щоб сказати хто додав протягом матчу, а хто ні – треба проаналізувати гру, подивитися показники як всієї команди, так й окремих гравців", – наводить слова Коваля Facebook-сторінка Зорі.

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