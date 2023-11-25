"Каждый играет так, как позволяет соперник. Маккаби – опытная, квалифицированная команда. Не зря она лидер в своем чемпионате. У них были проблемы перед первой игрой, но сейчас они уже набрали темп. Плюс вернулись сборники. Квалификация игроков достаточно высокая.

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Мы попытались, учитывая нашу игру в обороне, сдержать соперника. Случилось так, что это не удалось нам сделать. Пропустили гол в конце первого тайма. Не вошли в игру в начале второй половины. Потом пропустили необязательный второй мяч...

Но надо поблагодарить и ребят. Те игроки, которые вышли на замену и те, кто был на поле – сумели перестроиться, показать характер Зари и бороться до конца. Этот матч можно занести нам в актив за самоотдачу. Есть претензии к мастерству, к игре на позициях, по каким-то еще моментам, но претензий к желанию и характеру нет. Выиграть эту игру мы не сумели бы, а вот сыграть вничью могли. Надо дальше работать. Есть психологическое давление, игры в еврокубках – совсем другое напряжение. Тем не менее, шансы есть и мы будем бороться до конца.

Чего не хватило, чтобы спастись в матче? Рад за тех, кто вышел на замену. Им удалось освежить игру. Плюс те, кто был на поле также показали себя. Повторюсь – каждый играет так, как позволяет соперник. У нас были полумоменты в первом тайме. Оборонялись в среднем блоке. Игра непредсказуемая. Когда ситуация более-менее стабилизировалась, мы поверили в себя и имели возможность сыграть вничью. Мне эта встреча напомнила матч против Фейеноорда, когда проигрывали 0:3, потом сумели сравнять счет, но на последних минутах пропустили четвертый мяч.

Радует то, что несмотря на ситуацию на поле, мы боремся до конца. Чтобы сказать, кто добавил в течение матча, а кто нет – надо проанализировать игру, посмотреть показатели как всей команды, так и отдельных игроков", – приводит слова Коваля Facebook-страница Зари.

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