"Відсутність доказів не означає, що цього не було": Валенсія здивувала реакцією на розслідування расистського скандалу
Валенсія виступила із офіційною заявою на розслідування Ла Ліги, яке не виявило расистських висловів на адресу захисника "кажанів" Муктара Діакабі.
"Ла Ліга надіслала нам результати свого розслідування щодо расистських образ, яким піддався Діакабі, а також пояснила нам методологію, використану для його проведення. Згідно з наявними відео- та аудіо-тестами, в рамках розслідування неможливо довести наявність всіх слів, які почув Діакабі. Відсутність доказів не означає, що цього не було.
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Валенсія хоче підкреслити, що Ла Ліга провела власне розслідування, але клуб в жодному разі не змінює своєї думки про те, що сталося під час матчу, і повністю підтримує Діакабі. Наша мета – побачити зміни, відповідну реакцію на дуже серйозний інцидент, побачити рух в напрямку до зміни правил і підходу до вирішення подібних проблем, коли б вони не виникали.
Валенсія також вважає позитивним той факт, що почалися переговори про розробку нових протоколів, необхідних для боротьби з расизмом у футболі. Ми пишаємося Діакабі, капітанами команд, гравцями, тренером і його штабом за реакцію під час гри з Кадісом.
Це був безпрецедентний епізод у футболі, але ми впевнені, що він посприяє реальної зміни правил. На цьому етапі необхідно продовжити роботу з Ла Лігою, іншими органами та клубами, щоб подібні расистські інциденти ніколи не повторювалися", – йдеться у заяві на офіційному сайті Валенсії.
Нагадаємо, інцидент трапився у першому таймі матчу Кадіс – Валенсія. Діакабі та Кала зчепились у центрі поля, після чого футболісти Валенсії показово пішли в роздягальню, а гру довелося зупинити на кілька хвилин.
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