"Ла Ліга надіслала нам результати свого розслідування щодо расистських образ, яким піддався Діакабі, а також пояснила нам методологію, використану для його проведення. Згідно з наявними відео- та аудіо-тестами, в рамках розслідування неможливо довести наявність всіх слів, які почув Діакабі. Відсутність доказів не означає, що цього не було.

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Валенсія хоче підкреслити, що Ла Ліга провела власне розслідування, але клуб в жодному разі не змінює своєї думки про те, що сталося під час матчу, і повністю підтримує Діакабі. Наша мета – побачити зміни, відповідну реакцію на дуже серйозний інцидент, побачити рух в напрямку до зміни правил і підходу до вирішення подібних проблем, коли б вони не виникали.

Валенсія також вважає позитивним той факт, що почалися переговори про розробку нових протоколів, необхідних для боротьби з расизмом у футболі. Ми пишаємося Діакабі, капітанами команд, гравцями, тренером і його штабом за реакцію під час гри з Кадісом.

Це був безпрецедентний епізод у футболі, але ми впевнені, що він посприяє реальної зміни правил. На цьому етапі необхідно продовжити роботу з Ла Лігою, іншими органами та клубами, щоб подібні расистські інциденти ніколи не повторювалися", – йдеться у заяві на офіційному сайті Валенсії.

Нагадаємо, інцидент трапився у першому таймі матчу Кадіс – Валенсія. Діакабі та Кала зчепились у центрі поля, після чого футболісти Валенсії показово пішли в роздягальню, а гру довелося зупинити на кілька хвилин.

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