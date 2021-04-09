"Ла Лига прислала нам результаты своего расследования в отношении расистским оскорблениям, которым подвергся Диакаби, а также объяснила нам методологию, использованную для его проведения. Согласно имеющимся видео- и аудио-тестам, в рамках расследования невозможно доказать наличие всех слов, которые услышал Диакаби. Отсутствие доказательств не означает, что этого не было.

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Валенсия хочет подчеркнуть, что Ла Лига провела собственное расследование, но клуб ни в коем случае не меняет своего мнения о том, что произошло во время матча, и полностью поддерживает Диакаби. Наша цель – увидеть изменения, ответную реакцию на очень серьезный инцидент, увидеть движение в направлении изменения правил и подхода к решению подобных проблем, если бы они не возникали.

Валенсия также считает позитивным тот факт, что начались переговоры о разработке новых протоколов, необходимых для борьбы с расизмом в футболе. Мы гордимся Диакаби, капитанами команд, игроками, тренером и его штабом за реакцию во время игры с Кадисом.

Это был беспрецедентный эпизод в футболе, но мы уверены, что он поспособствует реальному изменению правил. На этом этапе необходимо продолжить работу по Ла Лигой, другими органами и клубами, чтобы подобные расистские инциденты никогда не повторялись", – говорится в заявлении на официальном сайте Валенсии.

Напомним, инцидент произошел в первом тайме матча Кадис – Валенсия. Диакаби и Кала сцепились в центре поля, после чего футболисты Валенсии показательно пошли в раздевалку, а игру пришлось остановить на несколько минут.

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