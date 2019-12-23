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Відомий скаут не вірить у трансфер Циганкова в Інтер і озвучив реальні варіанти в Італії

19:48 862 Читать на русском
Відомий скаут не вірить у трансфер Циганкова в Інтер і озвучив реальні варіанти в Італії
Віктор Циганков / ФК Динамо

Експерт в італійському футболі, скаут Алекс Великих прокоментував інформацію про можливий перехід лідера київського Динамо Віктора Циганкова в міланський Інтер.

"Те, що Циганков цікавий в Італії це факт. Варто відзначити, що ціна на нього значна та непідйомн, як за гравця без паспорта ЄС, але приклад Маліновського переконує навіть скептиків, що українці інтегруються.

Циганков став одним з варіантів підсилення для Інтера

Інтер шукає футболіста з такими ж параметрами, бореться на внутрішньому ринку, а тому альтернатива можливо. Та є одне "але": схема гри 3-5-2, що сповідує Конте, не підходить Циганкову.

Найімовірніше, реальний інтерес до Віктора має інший клуб, наприклад, Рома чи Мілан, а ось ціну, що може влаштувати Динамо, за нього не дають, а тому "вкидають" матеріал про зацікавленість Інтера, щоб створити конкуренцію між клубами та підняти ціну. Реальну вартість Циганкова назвати не складно, але є великий розкид – від 25 до 40 млн євро. Це і ускладнює діалог, я вважаю. Та насправді 25 млн євро в Італії за Циганкова можуть дати одиниці", – цитує фахівця Footboom.

До слова, у поточному сезоні УПЛ Віктор Циганков встиг відіграти 18 матчів – в активі вінгера 7 голів і 5 асистів.

Із Динамо – на вихід: 6 гравців київського клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру

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Циганков став одним з варіантів підсилення для Інтера
14:10
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Теги
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