Циганков став одним з варіантів підсилення для Інтера

Лідер Динамо Віктор Циганков користується попитом серед провідних команд європейських топ-чемпіонатів.

Вінгер киян був запропонований міланському Інтеру, як одна з опцій для підсилення складу, стверджує Interlive.

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Гравець Динамо опинився у списку потенційних трансферних цілей "змій", до якого також входять Маркос Алонсо (Челсі), Фернандо Льоренте (Наполі) та Емре Джан (Ювентус). Джерело відзначає лідерські якості Циганкова, а також чималий досвід виступів за збірну і клуб на міжнародній арені попри молодий вік – 22 роки. Щоправда, Інтер не збирається поспішати у переговорах з гравцем і Динамо, взимку перехід українця до лідера Серії А навіть не розглядається.

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До слова, у поточному сезоні УПЛ Циганков встиг відіграти 18 матчів – в активі вінгера сім голів і п'ять асистів.