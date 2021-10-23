Батьківщина гри мільйонів отримала право приймати чемпіонат світу 1966 року. Британці ледь не зазнали ганьби, яка б надовго перекреслила усі футбольні досягення. Врятував ситуацію пес Піклз.

22 серпня 1960 року. У Римі вирішується, яка країна прийме чемпіонат світу-1966. Серед претендентів – Іспанія, ФРН та Англія. Перемогу судилося святкувати родоначальникам футболу, а вся країна почала масштабну підготовку до великої футбольної події.

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Турнір мав пройти з 11 по 30 липня липня. До прийому гостей усе було готово: заходи відпрацьовані, логістика спланована до секунди. Але за декілька місяців до турніру сталася подія, яка могла звести всі старання нанівець.

"Золота богиня" – кубок, який вручається чемпіонам світу, трофей, який символізує першість у футбольному світі. Її спроєктував натхненник та засновник чемпіонату світу з футболу Жюль Ріме. Втілив ідею кубка у життя в 1930 році французький скульптор Абель Лафлер.

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Кубок являв собою восьмигранну золоту чашу, яку підтримувала фігура богині перемоги. Основа була складена з напівдорогоцінного каміння. Сучасний вигляд кубок отримав вже у 1970 році, після того, як Бразилія втретє стала найсильнішою командою планети та отримала трофей навічно.

Перед чемпіонатом світу трофей привезли до Англії. ФА попросили виставити "богиню" у Вестмінстері, одразу навпроти парламенту. Футбольна асоціація дала "зелене світло" за умови, що усі заходи безпеки будуть виконані. Президент ФІФА Стенлі Роуз теж був не проти.

20 березня 1966 року. Фірма, яка займалася охороною трофею, легковажно пропустила момент закриття виставки. Через чорний хід зайшов худий чоловік 30 років, спортивної статури і з чорним волоссям. Він взяв кубок та зник з ним у невідомому напрямку. За 4 місяці до чемпіонату світу трофей зник!

Лондонська поліція кинула на пошуки зловмисника та кубка усі наявні сили – безрезультатно. Незабаром президент ФА Джо Мірс отримав дзвінок від невідомого, який представився Джексоном. Той вимагав 15 тисяч фунтів стерлінгів.

Для вас цей кубок важливий, а я тримаю в руках просто шматок золота. Дайте мені гроші, або я буду змушений переплавити кубок, – сказав злочинець.

Детективи організували зустріч зі зловмисником та підготували гроші, справжніми була лише незначна частина купюр. Едвард Бечлі, який прийшов на зустріч, запідозрив "підставу" та спробував утекти. Чоловік запевняв, що він лише посередник, але знайти злочинця за його описом не вдалося. Організатори втратили надію знайти кубок та виготовили його точну копію.

На щастя, все склалося вдало. За 3 місяці до турніру собака на кличку Піклз обнюхував лондонські кущі. Твердий предмет, замотаний у газету, зацікавив тварину, тому пес почав проявляти до нього підвищену цікавість. Господаря стурбувало, що його улюбленець так довго робить у кущах, тому підійшов перевірити, що трапилося. Ось так курйозно завершилися пошуки золотого трофею.

Піклз одразу став народним улюбленцем та національним героєм, він здобув більшу славу, аніж багато учасників того Мундіалю. Копія трофею 1966 року та ошийник Піклза стали експонатами Національного музею футболу у Манчестері, де вони зберігаються донині.

А британська збірна на хвилі національної ейфорії зуміла подарувати країні небачене свято, дійшовши до фіналу турніру та здолавши ФРН з рахунком 4:2 завдяки дублю Херста у компенсований час. Родоначальники футболу не лише зуміли знайти вкрадений трофей, а й залишити його на батьківщині гри мільйонів.