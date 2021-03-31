Вірменія приймала Румунію в рамках кваліфікації до ЧС-2022. Читайте звіт зустрічі на Футбол 24.

Відбір до ЧС-2022, 3-й тур

Вірменія – Румунія – 3:2

Голи: Сперцян, 56, Апроян, 87, Баргесян, 89 – Чікелдеу, 62, 71

Вилучення: Пушкаш, 78 (Р)

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Суперники активно розпочали гру і мали кілька хороших нагод, щоб відкрити рахунок, але весь екшн команди приберегли на другий тайм.

На гол вірменів після перерви гості швидко відповіли двома м'ячами та, здавалось, зможуть легко зберегти цю перевагу. Проте збірну Румунії підвів Пушкаш, який отримав вилучення. Така перевага у кількості, доповнена шаленою підтримкою трибун, змусила команду Вірменії побігти вперед. Штурм був недаремним, до фінального свистка господарі примудрились забити ще двічі та вирвати перемогу.

Поки фаворит групи J збірна Німеччини ще не зіграла свого поєдинку третього туру, вірмени з 9-ма очками лідирують.

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