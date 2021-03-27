Стартував другий тур європейської кваліфікації на ЧС-2022. Рахунок та огляд матчів читайте на "Футбол 24".

ЧС-2022. Кваліфікація, 2 тур

Група G

Чорногорія – Гібралтар – 4:1

Голи: Бечірай, 26, Шиміч, 43, Томашевіч, 53, Йоветіч, 80 – Стиче, 30 (п)

Група H

Росія – Словенія – 2:1

Голи: Дзюба, 26, 35 – Ілічіч, 36

Чорногорія не без проблем перемогла Гібралтар. Бечірай відкрив рахунок на 26 хвилині, проте Стиче вирівняв положення ударом з пенальті. Шиміч ще до перерви вивів чорногорців вперед, а Томашевіч та Йоветіч добили суперника у другій половині.

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Словенія та Росія у очному протистоянні мали визначити, хто стане одноосібним лідером секстету. Вони стали єдиними командами групи G, які виграли матчі першого туру. Росіяни на правах господарів краще розпочали гру – Дзюба оформив дубль. Однак Ілічіч відразу ж один м'яч відквитав. Друга половина пройшла під контролем словенців, у яких виділявся все той же Ілічіч, проте росіяни втримали переможний рахунок.

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