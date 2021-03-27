Зірка Реала Лука Модріч вписав своє ім'я в історію національної команди своєї країни.

Лука Модріч з капітанською пов'язкою вивів збірну Хорватії на домашній поєдинок відбору до ЧС-2022 проти Кіпру (1:0).

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Для 35-річного ветерана мадридського Реала ця зустріч стала 135-ю за національну команду, таким чином Лука встановив рекорд за кількістю матчів у футболці збірної Хорватії. Попереднє досягнення належало легенді Шахтаря Даріо Срні, який зіграв за "картатих" 134 матчі.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Модріч провів 27 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів.

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