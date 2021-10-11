Кіпр приймав Мальту в рамках кваліфікації до чемпіонату світу у Катарі. Читайте звіт зустрічі на Футбол 24.

Відбір до ЧС-2022

Група H

Кіпр – Мальта – 2:2

Голи: Папуліс, 7, Сотіріу, 80 – Мускат, 53, Дегабріеле, 90+8

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Кіпріоти захопили ініціативу у поєдинку та вже на 7-й хвилині святкували взяття воріт.

Намагання гостей вирівняти становище втілилось у результат на старті другого тайму, але невдовзі господарі знову вийшли вперед. Коли здавалось, що перемога нікуди не втече від Кіпру, гості зайшли в собі сили вирвати нічию.

Збірні Кіпру та Мальти, маючи по 5 очок, залишились на дні групи H. Лідером у таблиці є Хорватія, яка випереджає росіян лише за додатковими показниками.

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