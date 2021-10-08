Стартували жовтневі протистояння у групах Е та J кваліфікації на Мундіаль 2022 року. Результати дізнавайтесь на Футбол 24.

Відбір на ЧС-2022, 7-й тур

Група E

Кіпр – Хорватія – 0:3

Голи: Перішич, 45+2, Гвардіол, 80, Лівая, 90+2

Мальта – Словенія – 0:4

Голи: Ілічіч, 27, 60, Шпорар, 50, Шешко, 67

Росія – Словаччина – 1:0

Голи: Шкріняр, 24 (АГ)

Група J

Ісландія – Вірменія – 1:1

Голи: Йоганнессон, 77 – Оганесян, 35

Ліхтенштейн – Північна Македонія – 0:4

Голи: Велковскі, 39, Аліоскі, 66, Ніколов 74, Чурлінов, 83

Німеччина – Румунія – 2:1

Голи: Гнабрі, 52, Мюллєр, 81 – Хаджі, 9

Ісландія пропустила за кілька хвилин до перерви від Вірменії, але у другому таймі Йоганнессон вирвав нічию. Північна Македонія не залишила живого місця на Ліхтенштейні, забивши чотири м'ячі без відповіді.

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Німеччина у Гамбурзі приймала Румунію. Здавалось, що для господарів матч стане легкою прогулянкою, але у візаві були зовсім інші плани. Румунія відкрила рахунок першою: Хаджі отримав м'яч у штрафному, прокинув поміж ніг Рюдігеру та пробив під дальню стійку без шансів для тер Штегена. За мить до цього німці претендували на пенальті, але після перегляду VAR його скасували.

Під час перерви Гансі Флік, схоже, дав доброго прочухана гравцям, і вже в дебюті Гнабрі дальнім ударом зрівняв ситуацію на табло. Після гола Сержа Бундестім насіла на ворота румунів, але оборона непогано відбивалась. До 81 хвилини. Захист під час корнера забув Мюллєра на дальній стійці і той зробив своє діло. Німеччина набрала 18 очок та закріпила за собою лідерство в групі.

Словенія завітала до Мальти, де без особливих труднощів розтрощила господарів. Гол у першому таймі та ще 3 у другому вирішили долю зустрічі, у якій брав участь і Беньямін Вербіч. Півзахисник Динамо провів на полі 61 хвилину, але результативними діями не відзначався.

Хорватія здолала Кіпр. Ще у першій половині "картаті" забили двічі зусиллями Перішича і Крамаріча, але м'яч останнього був скасований після перегляду VAR. Крапку у поєдинку поставили Гвардіол та Лівая.

А от Росії відверто пощастило у протистоянні зі Словаччиною. На 24 хвилині Шкріняр, намагаючись перехопити простріл у штрафному, зрізав м'яч у власні ворота. Словаччина після цього тероризувала ворота господарів, нанісши 25 ударів. Все ж фінальний свисток зафіксував звитягу підопічних Карпіна.

Відео автогола Шкріняра:

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