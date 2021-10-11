Кипр принимал Мальту в рамках квалификации к чемпионату мира в Катаре. Читайте отчет встречи на Футбол 24.

Отбор к ЧМ-2022

Группа H

Кипр – Мальта – 2:2

Голы: Папулис, 7, Сотириу, 80 – Мускат, 53, Дегабриеле, 90+8

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Киприоты захватили инициативу в поединке и уже на 7-й минуте праздновали взятие ворот.

Попытки гостей выровнять положение воплотилось в результат на старте второго тайма, но вскоре хозяева снова вышли вперед. Когда казалось, что победа никуда не убежит от Кипра, гости зашли в себе силы вырвать ничью.

Сборные Кипра и Мальты, имея по 5 очков остались на дне группы H. Лидером в таблице является Хорватия, которая опережает россиян только по дополнительным показателям.

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