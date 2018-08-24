Вернидуб: Я все одно потиснув руку Лєднєву, адже я бачив його в перерві – у нього сльози на очах

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб прокоментував свої слова на адресу Богдана Лєднєва.

"Це все емоції. Просто сказав, що не можна так поводитися. Так, було порушення, але як би там боляче не було, суддя вже свиснув, тим більше, поставив штрафний в їхні ворота. Навіщо відбрикуватись? Це не правильно. Але я все одно потиснув руку Богдану, підтримав його, тому що ви не бачили, а я бачив його в перерві – у нього сльози на очах, переживання.

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Молодці і хлопці, які сказали, що він ще молодий, буде йому урок. Їхні слова: "Ми за нього відстоїмо". Що вони і зробили. Тому у Богдана боржок перед командою, в наступній грі вийти і забити гол, принести перемогу", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

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Нагадаємо, Богдан Лєднєв, який виступає за Зорю на правах оренди, а належить київському Динамо, на 16-ій хвилині отримав червону картку за неспортивну поведінку. Юрій Вернидуб крикнув хавбеку: "Ти що!? Ти зараз залишив удесятьох нас! Бл**ь, у вас синдром там у Києві. Мізків взагалі нема".