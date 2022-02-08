Український нападник Артем Кравець тепер безперешкодно може шукати собі нову команду.

Турецький Коньяспор на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з Артемом Кравцем. Угоду розірвали за згодою сторін.

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Раніше повідомлялося, що 32-річний українець залишиться у Туреччині, де вже домовився з Коджаеліспором, який виступає у другому за рангом дивізіоні, де перебуває у середині турнірної таблиці.

Нагадаємо, Кравець перебрався у Коньяспор восени 2020 року. У поточному сезоні нападник провів за команду лише 1 матч у Кубку Туреччини.

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