Віда став надто великою проблемою для Бешикташа – три клуби готові купити екс-динамівця за скромну суму

Майбутнє захисника Домагоя Віди у Бешикташі залишається під великим питанням.

Турецький гранд готовий продати віце-чемпіона світу, який відмовився йти на пониження зарплатні, повідомляє Fotomac.

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Віда отримує найбільшу зарплатню в клубі (3 млн євро на рік), а Бешикташ запроваджує режим економії для пом'якшення наслідків пандемії коронавірусу. Хорват став одним з головних кандидатів на вихід, "чорні орли" розраховують отримати за центрбека скромні 6 млн євро.

Наразі є інтерес від трьох клубів – Шеффілд Юнайтед, Марселя і найбільш реальний від Вест Бромвіча.

Нагадаємо, колишній захисник Динамо перебрався в Бешикташ на початку 2018 року на правах вільного агента. Контракт Віди з турками розрахований ще на два сезони.

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