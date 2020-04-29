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Екс-лідер Динамо покликав володаря "Золотого м'яча" у свою команду

29 квітня 12:44 913 Читать на русском
Екс-лідер Динамо покликав володаря "Золотого м'яча" у свою команду
Віда та Модріч у збірній Хорватії / Getty Images

Захисник Бешикташа та збірної Хорватії Домагой Віда не проти бачити свого співвітчизника Луку Модріча у стамбульському клубі.

Днями 30-річний Віда виклав світлину зі Стамбула в Instagram, а Модріч залишив коментар під постом. "Брате, ти виглядаєш напруженим. Дихай", – написав хавбек Реала.

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"Я їв кебаб, брате. Давай у Бешикташ", – відповів Віда, чим спровокував істерію фанатів турецького клубу. Всі, як один, кинулися кликати Модріча у Стамбул. До слова, 34-річний хорват виступає за Реал з 2012-го.

Нагадаємо, колишній захисник Динамо перебрався в Бешикташ на початку 2018 року на правах вільного агента. Що стосується Модріча, то контракт володаря "Золотого м'яча-2018" з Реалом чинний до літа 2021-го.

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