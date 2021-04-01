Боси Бешикташа задоволені виступами Домагоя Віди і готові запропонувати 31-річному захиснику новий контракт, повідомляє Fotomac.

Довбик потрапив на радари Бешикташа

Проте у турецькому клубі хочуть зменшити зарплатню хорвата з 3-х до 2 млн євро за сезон. Нова угода розрахована на три роки, а чинний контракт Домагоя з Бешикташем завершується влітку 2022-го.

У нинішньому сезоні Віда провів 23 матчі, в яких відзначився 4-ма голами. Нагадаємо, Домагой захищав кольори київського Динамо у 2013-2017 роках.

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