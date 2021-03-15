23-річний українець зацікавив Бешикташ, повідомляє Великий Футбол. Найближчим часом скаути турецького клубу мають завітати в Україну та наочно переглянути гру Довбика.

Форвард СК Дніпро-1 Довбик зізнався, гол у ворота якої команди вважає найефектнішим у своїй кар'єрі

Сам форвард вже раніше пробував свої сили за кордоном. Артем пограв за молдовську Зорю (3 матчі), данські Мітьюлланд та Сеннерюск (22 та 23 поєдинки за основну команду відповідно).

До слова, у поточному сезоні Довбик є одним із провідних виконавців "спортклубівців". У його активі 20 зустрічей, 9 м'ячів та одна результативна передача. Контракт з СК Дніпро-1 розрахований до кінця 2023-го, а Transfermarkt оцінює українця в 400 тисяч євро.

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