Вида может получить новый контракт от Бешикташа, если экс-игрок Динамо уменьшит свои финансовые аппетиты
20:47 - Читати українською
Бешикташ надеется на лояльность хорватского защитника Домагоя Виды.
Боссы Бешикташа довольны выступлениями Домагоя Виды и готовы предложить 31-летнему защитнику новый контракт, сообщает Fotomac.
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Однако в турецком клубе хотят уменьшить зарплату хорвата с 3-х до 2 млн евро за сезон. Новое соглашение рассчитано на три года, а действующий контракт Домагоя с Бешикташем завершается летом 2022-го.
В нынешнем сезоне Вида провел 23 матча, в которых отметился 4-мя голами. Напомним, Домагой защищал цвета киевского Динамо в 2013-2017 годах.
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