"Наша робота з Українською асоціацією футболу сьогодні (1 серпня 2021 року – прим.) офіційно завершується. Я дякую всім гравцям, персоналу за велику повагу, яку вони завжди виявляли, а президенту та федерації – за чудову можливість, яку я мав.

Шевченко несподівано попрощався зі збірною України

Але перш за все я хочу подякувати вболівальникам та людям, які завжди змушували мене відчувати себе як вдома. Я все віддав, що мав, і стільки ж отримав. Ви будете у моєму серці і на моїй шкірі назавжди", – написав Малдера у своєму Instagram.

Зазначимо, що італійський фахівець увійшов до тренерського штабу Андрія Шевченка на чолі збірної України влітку 2016 року. Найкращим досягненням "синьо-жовтих" за цей період став вихід в 1/4 фіналу Євро-2020, де українців зупинив фіналіст першості – Англія (0:4).

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