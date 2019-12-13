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Ветерани Карпат переграли Динамо в матчі пам'яті Гусіна

15:33 479 Читать на русском
Ветерани Карпат переграли Динамо в матчі пам'яті Гусіна
Ветерани Карпат і Динамо / фото О. Попова

Ветерани київського Динамо та львівських Карпат вшанували пам'ять трагічно загиблого екс-півзахисника збірної України Андрія Гусіна, якому днями могло виповнитися 47.

Динамо (ветерани) – Карпати (ветерани) – 2:4

Голи: Андрій Гусін-молодший, 7, Костюк, 9 – Шумський, 12, Покладок, 21, Гурка, 44, Кудінов, 46

Динамо: Рева – Процюк (Дмитрулін), Ващук, Федоров, Віктор Мороз – Хацкевич (Грицина), Іван Яремчук (Кардаш), Шацьких, Костюк, Андрій Гусін-мол., Іван Гусін; тренери – Біба, Мунтян

Карпати: Стронціцький, Уштан, Павлюх, Шеремета, Сапуга, Вільчинський, Шумський, Гурка, Кудінов, Покладок, Гарас, Платонов, Євглевський, Домніцак

Поєдинок відбувся на заміській базі "біло-синіх" у Конча-Заспі. В організованому близькими та друзями Гусіна матчі взяли участь колишні його суперники та одноклубники. Крім того, за Динамо зіграли й два сини легендарного хавбека – Андрій та Іван. Поєдинок, що складався із двох таймів по 30 хвилин, завершився перемогою львів'ян.

11 грудня Андрію Гусіну могло виповнитися 47 років, якби не трагічна смерть на автодромі "Чайка" 17 вересня 2014 року.

"Якби його відпустили з "Динамо" раніше, може була б інша доля". Яким у нашій пам’яті назавжди залишиться Андрій Гусін

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Динамо Динамо Карпати Карпати Андрій Гусін
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