Ветерани бойових дій України й Азербайджану зіграли товариський матч з ампфутболу

11 вересня в Києві відбувся товариський матч команд ампутантів-учасників бойових дій України та Азербайджану.

Це перший такий захід, організований спільно Українською асоціацією футболу, Національною радою спортивної реабілітації захисників України, Київським міським центром допомоги учасникам Антитерористичної операції, Українсько-Азербайджанським братством, Всеукраїнською організацією інвалідів війни та за підтримки Посольства Азербайджану.

Обидві команди-учасниці матчу сформовані з ветеранів бойових дій, які отримали важкі поранення, внаслідок яких втратили кінцівки. Вітаючи збірні України й Азербайджану, Надзвичайний і Повноважний посол Азербайджану в Україні Азер Худієв відзначив, що це дуже важлива подія для обох народів і, насамперед, для самих воїнів. "Це захід дружби двох держав, дружби людей, які знають, що таке жертвувати собою заради своєї батьківщини. Для нас, дипломатів, велика радість бачити величезну повагу, яка панує в спілкуванні ветеранів із двох країн, і це найважливіше в таких зустрічах. Учасники матчу пожертвували заради своєї батьківщини найцінніше – власне здоров’я. Ми схиляємо перед вами свої голови й вдячні за ваш подвиг!", – сказав пан Худієв.

За словами Героя України, начальника Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігоря Гордійчука, ветеранів бойових дій України та Азербайджану об’єднує мужність і самопожертва в захисті рідної землі й рідної держави. "Ми з вами продовжуємо боротися, незважаючи ні на що, в тому числі на отримані травми. Такі матчі тільки зміцнюють наші добрі стосунки й нашу дружбу! Вдячний за це всім, хто долучився до цього проекту!", – зазначив Гордійчук.

Прикладом мужності й незламності назвав учасників матчу Олександр Терещенко, заступник міністра у справах ветеранів. "Ви продовжуєте перемагати, але вже власні проблеми, наслідки важких травм, і в цьому вам допомагає футбол. Це чудовий приклад для інших бойових побратимів, які після отриманих поранень зневірились у собі, вважаючи, що після втрати кінцівок життя закінчується. Та дивлячись на вас, вони розуміють, що також є людьми з необмеженими можливостями. Дякую Українській асоціації футболу, яка завжди підтримує такі заходи й допомагає ветеранському спорту, адже це найкраща реабілітація й соціальна підтримка для наших воїнів!", – заявив Терещенко.

Перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко пообіцяв, що Українська асоціація футболу завжди підтримуватиме подібні футбольні ініціативи й допомагатиме в організації матчів і змагань серед учасників бойових дій. Костюченко передав ветеранам, які зібралися цього дня заради матчу дружби, вітання від члена Виконкому УЄФА, президента УАФ Андрія Павелка та зазначив, що саме завдяки футболу безстрашні воїни мають можливість поспілкуватися та завести нових друзів з інших країн. "Ви вже переможці! Це велика честь для нас – мати нагоду подякувати вам за ваш подвиг на передовій і подвиг, який ви робите зараз на футбольних майданчиках. Бажаю вам перемог, які прославлятимуть Україну й Азербайджан", – додав Костюченко.

Товариський поєдинок завершився дружньою нічиєю, а після завершення матчу його учасники продовжили спілкування, розповідали один одному власні життєві історії та ділилися планами на майбутнє. Усі учасники поєдинку отримали на згадку подарунки й сувенірні набори з символікою України й Азербайджану.