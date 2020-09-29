Оборонець Наполі Нікола Максімовіч близький до підписання контракту з Вест Хемом. Сторони вже узгодили основні пункти трансферу, повідомляє Daily Mail.

Тренер Ярмоленка підтвердив інтерес Вест Хема до Матвієнка, – ЗМІ

Зазначається, що за 28-річного серба лондонський клуб заплатить Наполі близько 15 млн євро.

Раніше, за інформацією ЗМІ, "молотобійці" надсилали запит Шахтарю щодо можливості переходу захисника "гірників" Миколи Матвієнка, але, схоже, лондонці не змогли домовитись з донецьким клубом.

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