Защитник Наполи Никола Максимович близок к подписанию контракта с Вест Хэмом. Стороны уже согласовали основные пункты трансфера, сообщает Daily Mail.

Тренер Ярмоленко подтвердил интерес Вест Хэма к Матвиенко, – СМИ

Отмечается, что за 28-летнего серба лондонский клуб заплатит Наполи около 15 млн евро.

Ранее, по информации СМИ, "молотобойцы" присылали запрос Шахтеру о возможности перехода защитника "горняков" Николая Матвиенко, но, похоже, что лондонцы не смогли договориться с донецким клубом.

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