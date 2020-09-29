Вест Хэм нашел альтернативу Матвиенко в Наполи
22:47 - Читати українською
Вест Хэм пытается усилить защитное звено перед закрытием трансферного окна.
Защитник Наполи Никола Максимович близок к подписанию контракта с Вест Хэмом. Стороны уже согласовали основные пункты трансфера, сообщает Daily Mail.
Тренер Ярмоленко подтвердил интерес Вест Хэма к Матвиенко, – СМИ
Отмечается, что за 28-летнего серба лондонский клуб заплатит Наполи около 15 млн евро.
Ранее, по информации СМИ, "молотобойцы" присылали запрос Шахтеру о возможности перехода защитника "горняков" Николая Матвиенко, но, похоже, что лондонцы не смогли договориться с донецким клубом.
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