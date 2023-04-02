Поєдинок у Лондоні між Вест Хемом і Саутгемптоном мав величезне турнірне значення. Обидві команди замикали турнірну таблицю, тримаючись на мінімальній відстані один від одного. "Молотобійці" у випадку перемоги покинули б зону вильоту, а "святі" порівнялися б із 17-ю командою чемпіонату – Лідсом.

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Гості дуже рідко створювали моменти. До перерви в актив Соттона можна занести тільки постріл Перро з лівого краю штрафного – м'яч вилетів із скупчення футболістів, але Фабіанскі парирував. У другому ж таймі команда активізувалась лишень на останніх хвилинах, налякавши лондонців ударами Онуахe в поперечку та Вокера-Пітерса над нею.

Вест Хем до 25-ї хвилини нічого не створив, а потім відкрив рахунок зі стандарту. Голом відзначився Агерд, який доволі ефектно замкнув навіс від Керера. 1:0! Цікаво, що Наіф став 165-м автором голу "хаммерс" в історії АПЛ. Взяття воріт могли й не зарахувати – від офсайду марокканця врятували якісь міліметри.

Наприкінці першого тайму час господарі могли подвоїти свою перевагу. З лінії карного майданчика красиво пробивали Бенрама й Боуен – втім, перший закрутив м'яч над каркасом, а другий поцілив у поперечку. Відпочивати футболісти пішли за рахунку 1:0.

У другому таймі Вест Хем створював небагато. Пригадується лишень дві подачі з кутового, які замикали Зума і Пакета. В обох випадках сфера пролетіла трішечки вище воріт.

Тим не менш, підопічним Девіда Мойєса вдалося втримати перемогу, а значить і покинути зону вильоту – "молотобійці" набрали 27 очок і піднялись одразу на шістнадцяту сходинку в турнірній таблиці.

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