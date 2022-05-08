За підсумками минулого туру Норвіч офіційно вилетів із АПЛ. Єдиним завданням для "канарок" залишається фініш не на останньому місці. Натомість у Вест Хема з мотивацією все гаразд. Лондонці ще зберігають шанси поборотися за вихід у Лігу Європи. Ставка на цьогорічний розіграш цього єврокубка себе не виправдала – "молоти" склали зброю у півфіналі. Відтак, економія сил в АПЛ (за останні чотири гри – лише одне очко) матиме дуже високу ціну.

Миколенко забив супергол і травмувався в матчі АПЛ – українець з Пікфордом витягують з болота вильоту на полі Лестера

Тепер права на помилку в команди Девіда Мойєса більше немає. Дістати Манчестер Юнайтед реально, але треба вигравати свої перенесені матчі. Норвіч, за всієї поваги, не той опонент, який здатен сильно зіпсувати плани. От уже в першому таймі господарі "проковтнули" три голи без відповіді. У перших двох можна звинувачувати голкіпера. Тім Крул мав і повинен був грати впевненіше. За Вест Хем найяскравіше себе проявили Бенрама (дубль) та Боуен (два асисти).

Така солідна перевага вже за підсумками першого тайму розв'язала руки Девіду Мойєсу, яки у перерві здійснив заміну. Замість Майкла Антоніо (автора одного з голів) вийшов Андрій Ярмоленко. Очевидно, українець повинен був грати на позиції центрфорварда. Однак другий тайм несподівано результативно почав Норвіч. Щоправда, Байрем після подачі з кутового допоміг собі рукою. VAR усе бачив.

Згодом відеоасистенти ще раз завдали болю уболівальникам господарів. Тепер уже кутовий біля їхніх воріт. Оборонець грає рукою – пенальті. Ярмоленка до м'яча не підпустили. Мануель Лансіні не дав можливості пошкодувати про це рішення, впевнено перегравши голкіпера. Вест Хем повів 4:0. Особисто для українця це не віщувало нічого хорошого. Гра зроблена. Шансів себе проявити – обмаль. Статистика це лише доводить. 12 дотиків до м'яча, лише 10 передач (90% успішних), кілька єдиноборств та одне перехоплення. Це й усе, чим відзначився наш земляк. Але це не провина Ярмоленка. Вест Хем відверто догравав, більше зосередившись на стрмуванні суперника.

Норвіч хоч і мав кілька моментів (найкращий – у Пуккі), але так і не зумів забити бодай гол престижу. Принизлива поразка залишила "канарок" на останньому рядку турнірної таблиці АПЛ. Вест Хем набрав 55 пунктів і наблизився на відстань однієї перемоги до Манчестер Юнайтед, який посідає шосте місце. Манкуніанці зіграли на матч більше.