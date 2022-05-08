По итогам прошедшего тура Норвич официально вылетел из АПЛ. Единственной задачей для "канареек" остается финиш не на последнем месте. Зато у Вест Хэма с мотивацией все хорошо. Лондонцы еще сохраняют шансы побороться за выход в Лигу Европы. Ставка на нынешний розыгрыш этого еврокубка себя не оправдала – "молоты" сложили оружие в полуфинале. Следовательно, экономия сил в АПЛ (за последние четыре игры – только одно очко) будет иметь очень высокую цену.

Миколенко забил супергол и травмировался в выездном матче АПЛ – украинец и Пикфорд тащат Эвертон из болота вылета

Теперь права на ошибку у команды Дэвида Мойеса больше нет. Достать Манчестер Юнайтед реально, но нужно выигрывать свои перенесенные матчи. Норвич, при всем уважении, не тот оппонент, который способен сильно испортить планы. Вот уже в первом тайме хозяева "проглотили" три безответных гола. В первых двух можно винить голкипера. Тим Крул должен был играть увереннее. За Вест Хэм ярче всех себя проявили Бенрама (дубль) и Боуэн (два ассиста).

Такое солидное преимущество уже по итогам первого тайма развязало руки Дэвиду Мойесу, в перерыве осуществившему замену. Вместо Майкла Антонио (автора одного из голов) вышел Андрей Ярмоленко. По всей видимости, украинец должен был играть на позиции центрфорварда. Однако второй тайм неожиданно результативно начал Норвич. Правда, Байрем после подачи с углового помог себе рукой. VAR все видел.

Впоследствии видеоассистенты еще раз причинили боль болельщикам хозяев. Теперь уже угловой у их ворот. Защитник играет рукой – пенальти. Ярмоленко к мячу не подпустили. Мануэль Лансини не дал возможности пожалеть об этом решении, уверенно обыграв голкипера. Вест Хэм повел 4:0. Лично для украинца это не предвещало ничего хорошего. Игра сделана. Шансов себя проявить – мало. Статистика это только доказывает. 12 касаний до мяча, только 10 передач (90% успешных), несколько единоборств и один перехват. Это все, чем отличился наш земляк. Но это не вина Ярмоленко. Вест Хэм откровенно доигрывал, больше сосредоточившись на сдерживании соперника.

Норвич хоть и имел несколько моментов (лучший – у Пукки), но так и не сумел забить хотя бы гол престижа. Унизительное поражение оставило "канареек" на последней строчке турнирной таблицы АПЛ. Вест Хэм набрал 55 пунктов и приблизился на расстояние одной победы к занимающему шестое место Манчестер Юнайтед. Манкунианцы сыграли на матч больше.